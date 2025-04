Paciente insatisfeita invade UBS com faca, ameaça funcionários e causa confusão em Brusque Além de ameaçar funcionários, paciente com faca teria praticado xenofobia e racismo ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 08h40 (Atualizado em 25/04/2025 - 08h40 ) twitter

Nesta quarta-feira (23), uma paciente com faca entrou na UBS Cedrinho, em Brusque. A mulher estaria insatisfeita com o atendimento do local, o que a levou a ameaçar funcionários e ter atitudes xenofóbicas e racistas. Segundo nota enviada pela Prefeitura de Brusque, a paciente aguardava uma consulta com endocrinologista e já havia telefonado ao local solicitando informações. Ao ser orientada quanto ao fluxo de atendimentos e à previsão de agendamento, afirmou que “resolveria com as próprias mãos”.

Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

