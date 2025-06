Paciente trata infecção com transplante de fezes da esposa em SC O homem apresentava desidratação severa, diarreia intensa e perda de eletrólitos e passou pelo procedimento em Canoinhas ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 05/06/2025 - 17h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um paciente foi submetido a um transplante de fezes em Canoinhas, no Planalto Norte catarinense. O procedimento, inédito na região, foi realizado na última segunda-feira (2) pelo médico gastroenterologista Everson Veiga, em consultório particular, com internação posterior no hospital de Três Barras. O transplante foi indicado após o paciente apresentar colite pseudomembranosa, uma infecção intestinal grave. Segundo o médico responsável pelo acompanhamento clínico, André Carvalho, o homem apresentava desidratação severa, diarreia intensa e perda de eletrólitos.

Para saber mais sobre este procedimento inovador e seus resultados, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Zambelli na lista de difusão vermelha de Interpol após decisão de Moraes

Neivor Canton recebe título de Personalidade de Vendas ADVB/SC 2025

Mistério em Interlagos: o que se sabe e o que falta saber sobre o empresário morto no autódromo