Pacientes falsificam atestados médicos e município de SC alerta para golpe Prefeitura de Porto Belo, no Litoral Norte, já registrou a ocorrência na Polícia Civil ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 04h15 (Atualizado em 24/06/2025 - 04h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Prefeitura de Porto Belo, cidade do Litoral Norte catarinense, identificou casos de apresentação de atestados médicos falsos, indevidamente atribuídos à UPA 24h (Unidade de Pronto Atendimento) do município. Segundo comunicado emitido pelo governo municipal, os documentos vêm sendo utilizados por pacientes em empresas da região, sem que tenham sido emitidos pela unidade de saúde.

Saiba mais sobre esse alerta e as medidas que estão sendo tomadas consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Empresa tem 10 dias para explicar a queda de balão em Praia Grande, estabelece MPSC

Técnico de enfermagem e vigilante estão entre as vagas urgentes em Chapecó; veja

VÍDEO: Golfinhos cercam tainhas em Bombinhas e flagra impressiona por beleza e sincronia