Padaria caseira que produzia bolos e salgados em cenário de 'podridão' é interditada em SC Vigilância Sanitária fechou a padaria caseira após encontrar condições insalubres e equipamentos enferrujados em São Bento do Sul ND Mais|Do R7 29/07/2025 - 02h57 (Atualizado em 29/07/2025 - 02h57 )

Uma padaria clandestina que operava nos fundos de uma casa em São Bento do Sul, no Planalto Norte catarinense, foi interditada pela Vigilância Sanitária. O comércio irregular fornecia salgadinhos e bolos por encomenda.

Para mais detalhes sobre essa interdição e as condições encontradas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

