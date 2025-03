Padrasto golpeia enteado com objeto pontiagudo ‘do nada’ em Balneário Camboriú e foge Vítima estava caminhando com namorada quando foi surpreendido por golpes de padrasto ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 19h06 (Atualizado em 20/03/2025 - 19h06 ) twitter

Um homem, 32 anos, levou dois golpes do padrasto enquanto caminhava pela rua Panamá, no bairro das Nações, em Balneário Camboriú, na noite da última quarta-feira (19). O suspeito teria utilizado um objeto pontiagudo para ferir o pescoço da vítima.

Saiba mais sobre este caso intrigante e as investigações em andamento consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

