Pagamento de boleto via Pix começa a valer na segunda-feira; saiba como vai funcionar Banco Central publicou a resolução que permite o débito por meio de QR Codes específicos, que vão constar no documento para pagamento... ND Mais|Do R7 31/01/2025 - 23h46 (Atualizado em 31/01/2025 - 23h46 )

A partir da próxima segunda-feira (3), os boletos vão poder ser pagos via Pix. O Banco Central publicou a resolução que permite o débito por meio de QR Codes específicos, que vão constar no documento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todas as novidades sobre essa nova forma de pagamento!

