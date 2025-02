Pagamento do INSS é alterado por conta do Carnaval; confira as novas datas do calendário Pagamento começa a ser feito nesta segunda-feira (24), mas será interrompido por conta das festividades; saiba como fica o calendário... ND Mais|Do R7 24/02/2025 - 19h25 (Atualizado em 24/02/2025 - 19h25 ) twitter

O calendário de pagamento do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para aposentados e pensionistas será alterado com a chegada do Carnaval. A mudança vai ocorrer porque nos dias 3 e 4 de março as agências bancárias e da Previdência estarão fechadas, reabrindo apenas na Quarta-Feira de Cinzas (5), a partir do meio-dia.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as novas datas do calendário de pagamento do INSS!

