Pai agride filho adolescente com deficiência em SC
ND Mais|Do R7
11/11/2024 - 15h31 (Atualizado em 11/11/2024 - 15h31 )

Pai agride filho adolescente com deficiência em SC

Um homem de 36 anos agrediu o filho com deficiência, de 16 anos, na noite de domingo (10), no bairro Por do Sol, em Meleiro, no Sul de Santa Catarina. Segundo a PM (Polícia Militar) o adolescente tem deficiência intelectual e física.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso chocante.

