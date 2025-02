Pai com câncer grave é agredido a marteladas tentando defender filho em Três Barras Briga entre suspeito e o filho teria sido desencadeada pelo volume da televisão; pai interferiu quando filho começou a levar marteladas... ND Mais|Do R7 18/01/2025 - 15h27 (Atualizado em 18/01/2025 - 15h27 ) twitter

Um homem com câncer grave foi agredido a marteladas ao tentar defender o filho em Três Barras, Norte de Santa Catarina, nesta sexta-feira (17). Segundo a PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina), o suspeito teria dado marteladas na cabeça do filho e ele se feriu na tentativa de intervir.

