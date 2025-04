Pai condenado por estuprar filho de 8 anos é preso em Navegantes Homem já havia sido condenado a mais de 17 anos de reclusão por estuprar filho ND Mais|Do R7 24/04/2025 - 03h05 (Atualizado em 24/04/2025 - 03h05 ) twitter

Foi localizado e preso na última terça-feira (22) um homem, com mandado de prisão em aberto, condenado por estuprar o próprio filho, com 8 anos na época, em Navegantes, Litoral Norte de Santa Catarina. Segundo a Polícia Civil, o homem foi encontrado por meio de informações da DINT (Diretoria de Inteligência da Polícia Civil). Na época, a mãe da criança percebeu um comportamento fora do normal e extraiu a verdade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso chocante.

