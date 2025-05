Pai de bebê torturado em SC relembra promessa cruel de padrasto suspeito da morte Bebê torturado morre em hospital após mãe e padrasto serem presos; criança teria sido espancada, estuprada e torturada em casa ND Mais|Do R7 01/05/2025 - 04h59 (Atualizado em 01/05/2025 - 04h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

“Ele mandou mensagem falando que ia cuidar dele bem, disse que ia ser melhor pai que eu fui para ele e depois disso me bloquearam, sumiram”, relatou Yorrane Ferreira da Silva, pai do bebê torturado que morreu no último domingo (27) em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina.

Para entender todos os detalhes desse caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Dia do Trabalhador: saiba o que abre no feriado em Blumenau

Homem é preso com submetralhadora durante abordagem em SC

Salário médio dos brasileiros sobe e atinge recorde no 1º trimestre de 2025