Pai e dois filhos são mortos a tiros dentro de casa por homens encapuzados em SC Crime ocorreu na madrugada no bairro Saveiro, em Biguaçu; autoria e motivação ainda não foram descobertas pela investigação ND Mais|Do R7 27/04/2025 - 06h59 (Atualizado em 27/04/2025 - 06h59 )

Um pai e seus dois filhos foram executados dentro da própria casa no bairro Saveiro, em Biguaçu, na Grande Florianópolis, na madrugada desta sexta-feira (26). Até o momento, a motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. Segundo testemunhas, por volta das 3h40, dois homens encapuzados invadiram a casa e dispararam diversas vezes contra as vítimas.

Para mais detalhes sobre este trágico acontecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

