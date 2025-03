Pai e filho sobrevivem a tiros em bar e atirador é condenado em SC Pai e filho estavam no bar e, segundo o Ministério Público de Santa Catarina, não tinham relação com a confusão no local; crime aconteceu... ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 17h47 (Atualizado em 12/03/2025 - 17h47 ) twitter

Um homem foi condenado a 24 anos de prisão pelo Tribunal do Júri após tentar matar um pai e filho a tiros em um bar de Monte Carlo, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O crime ocorreu na noite de 30 de outubro de 2023, quando as vítimas, que não tinham relação com a confusão no local, foram atingidas pelos disparos.

Para mais detalhes sobre este caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

