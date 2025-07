Pai e filhos são presos suspeitos de execução de irmãs em suposta briga por terras em SC Vera Beatriz Lopes, de 72 anos, e Vilma Albertina Andrade Lopes, de 71, foram as irmãs executadas a tiros em Campos Novos, no Meio-... ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 00h16 (Atualizado em 02/07/2025 - 00h16 ) twitter

ND Mais

Pai e dois filhos, suspeitos pela execução das irmãs Vera e Vilma Lopes, de 72 e 71 anos, no interior de Campos Novos, se apresentaram espontaneamente à Polícia Civil nesta segunda-feira (30). A informação foi confirmada pelo delegado regional Adriano Almeida, que conduz as investigações do caso.

