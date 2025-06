Pai é preso por estuprar e engravidar a filha de 12 anos em SC O crime ocorreu em 2021, em Coronel Freitas, no Oeste; prisão foi decretada após exame de DNA comprovar paternidade do feto ND Mais|Do R7 29/06/2025 - 00h55 (Atualizado em 29/06/2025 - 00h55 ) twitter

Um homem de 54 anos foi preso preventivamente, na tarde de sexta-feira (27), por estuprar e engravidar a filha de 12 anos, em Coronel Freitas, no Oeste do estado. O crime ocorreu em 2021 e só foi confirmado agora após a conclusão de um exame de DNA que identificou o suspeito como pai do feto.

Saiba mais sobre este caso chocante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

