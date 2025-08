Pai, padrasto e tio: homem é condenado a mais de 110 anos por abusar de crianças em SC Vítimas tinham entre 3 e 6 anos; crimes ocorreram por quase uma década dentro de casa, em São Francisco do Sul ND Mais|Do R7 05/08/2025 - 23h57 (Atualizado em 05/08/2025 - 23h57 ) twitter

Um homem foi condenado a 118 anos e 5 meses de prisão em regime fechado por abusar de quatro crianças com quem tinha vínculo familiar, em São Francisco do Sul, no Litoral Norte de Santa Catarina. A sentença inclui ainda 18 dias-multa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre este caso chocante.

