Pai que confessou ter matado filha de 1 ano teria alimentado a criança antes do crime em SC

Antes de assassinar a própria filha de 1 ano e 9 meses, o suspeito, de 41 anos, teria alimentado a criança em Abelardo Luz, no Oeste de Santa Catarina. O crime ocorreu no domingo (25), e o corpo da criança foi localizado na manhã desta segunda-feira (26). Segundo a Polícia Militar, ao lado do corpo da criança havia um pote de iogurte e outro recipiente de lanche, mas não foi possível identificar o que havia na embalagem.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

