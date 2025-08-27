Pai suspeito de estuprar filhas de 9 e 11 anos é preso em SC Polícia Civil abriu inquérito e investiga caso de pai suspeito de estuprar filhas; homem morava com as crianças ND Mais|Do R7 26/08/2025 - 23h18 (Atualizado em 26/08/2025 - 23h18 ) twitter

Um homem de 37 anos foi preso em Navegantes, Litoral Norte de Santa Catarina, nesta segunda-feira (25) suspeito de cometer estupro de vulnerável, as vítimas seriam as próprias filhas de 9 e 11 anos.

