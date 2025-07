Painel discute o crescimento do mercado imobiliário no Norte da Ilha Evento promovido pela NDTV RECORD em parceria com o Sinduscon da Grande Florianópolis, SECONCI e Alphaplan, trará palestra com especialista... ND Mais|Do R7 15/07/2025 - 04h56 (Atualizado em 15/07/2025 - 04h56 ) twitter

O crescimento acelerado do Norte da Ilha tem despertado o interesse de investidores, empresários e moradores que acompanham de perto a transformação urbana da região. Pensando nisso, a NDTV RECORD promove em parceria com o Sinduscon da Grande Florianópolis, SECONCI e Alphaplan o Painel Mercado Imobiliário, uma iniciativa que coloca em pauta as tendências, e movimentos do setor imobiliário na região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre este importante evento!

