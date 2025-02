Pais de alunos denunciam falta de ar-condicionado nas escolas de Joinville Apenas nas escolas municipais, 114 ares-condicionados apresentam defeito atualmente ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 21h46 (Atualizado em 13/02/2025 - 21h46 ) twitter

Desde que o ano coletivo de 2025 iniciou, o menino José, de apenas 9 anos, tem enfrentado o calorão de Joinville durante as aulas. Isso porque a sua sala na Escola Municipal Governador Heriberto Hülse, no bairro Boa Vista, está com o ar-condicionado danificado. Além dessa unidade, outras escolas estaduais e municipais passam pela mesma situação.

Saiba mais sobre essa situação preocupante e as repercussões para os alunos consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

