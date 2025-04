Palácio das Orquídeas começa a ganhar forma e promete ser nova joia do turismo em Joinville As obras começaram em abril de 2024, com investimento de R$ 13,2 milhões ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 22h59 (Atualizado em 25/04/2025 - 22h59 ) twitter

ND Mais

A construção do Palácio das Orquídeas, em Joinville (SC), avançou nesta semana com a instalação das estruturas metálicas. O complexo vai concentrar atividades de turismo, cultura, lazer e educação, e tem como foco valorizar um dos símbolos da cidade: as flores.

Para saber mais sobre essa nova atração que promete transformar o turismo em Joinville, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

