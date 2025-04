Palhoça comemora aniversário de 131 anos com histórias que unem tradição e crescimento Cidade da Grande Florianópolis já fez parte da Capital e de São José; hoje emancipada, Palhoça celebra ser um dos municípios que mais... ND Mais|Do R7 24/04/2025 - 18h21 (Atualizado em 24/04/2025 - 18h21 ) twitter

Antes de se tornar uma das cidades que mais crescem em Santa Catarina, Palhoça era apenas uma extensão de outras cidades. Já foi parte de Florianópolis, até 1833, depois integrou São José, até ser elevada a município, quando conquistou a emancipação política e administrativa, em 24 de abril de 1894.

Para saber mais sobre as histórias e tradições que fazem de Palhoça um lugar especial, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

