Palhoça está entre as dez maiores economias de Santa Catarina PIB do município teve aumento de mais de 300% desde 2010. Palhoça registrou quase 10 mil novas empresas em 2024 e criou mais de 15... ND Mais|Do R7 24/04/2025 - 20h40 (Atualizado em 24/04/2025 - 20h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Dados da Prefeitura de Palhoça mostram que o município é um dos principais polos de crescimento de Santa Catarina. Segundo o Censo 2022 do IBGE, a cidade registrou um crescimento populacional de 62,09% desde 2010, passando de 137.334 para 222.598 habitantes – o oitavo maior índice proporcional entre municípios com mais de 100 mil moradores no Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre o crescimento econômico de Palhoça!

Leia Mais em ND Mais:

Aniversário de Palhoça: o que abre e o que fecha nesta quinta-feira

Comando de ataque do Avaí tem responsabilidade por 66,6% dos gols do time na Série B

Ex-aluno é apreendido com postagens de ódio e ameaça em Chapecó