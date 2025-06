Palpites KTO para Corinthians x Vitória Os prognósticos e palpites para os jogos de hoje abrangem o confronto entre Corinthians x Vitória, pelo Brasileirão Série A. ND Mais|Do R7 01/06/2025 - 22h16 (Atualizado em 01/06/2025 - 22h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Com o foco em retornar ao caminho das vitórias, o Corinthians recebe, em casa, a equipe do Vitória, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão vem de um empate e uma derrota nos últimos dois jogos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes deste confronto!

Leia Mais em ND Mais:

Saiba por que cidade de SC considerada a mais fria do Brasil tem fenômeno natural único no país

Fim do frio intenso? Semana é marcada por temperaturas agradáveis e clima chuvoso no Sul de SC

Biblioteca mais antiga de Joinville tem livro ‘hit’ e mais de 2 mil visitantes por mês