'Papa da Shopee' viraliza em SC ao promover evento religioso com bom humor Morador de Tubarão se veste como Papa Leão XIV para divulgar a III Caminhada Vocacional da paróquia São Francisco de Assis ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 03h55 (Atualizado em 01/07/2025 - 03h55 )

O convite para um evento religioso virou assunto nas redes sociais após um morador de Tubarão, no Sul de Santa Catarina, transformar-se no “Papa da Shopee”. A semelhança com o verdadeiro Papa Leão XIV repercutiu e chamou atenção para além da comunidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa história inusitada!

