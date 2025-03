Papa Francisco completa um mês no hospital entre altos e baixos; qual o atual estado de saúde? Aos 88 anos, o Papa Francisco segue internado, onde faz terapia alternando ventilação mecânica e oxigenação de alto fluxo, segundo... ND Mais|Do R7 15/03/2025 - 21h26 (Atualizado em 15/03/2025 - 21h26 ) twitter

O papa Francisco passou mais uma noite tranquila, segundo informou a Santa Sé sobre o estado de saúde do pontífice nesta sexta-feira (14). O argentino de 88 anos foi levado em 14 de fevereiro ao Hospital Gemelli, em Roma, para tratar de uma pneumonia bilateral e completa agora um mês de internação.

Para mais detalhes sobre a saúde do Papa Francisco, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

