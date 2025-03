Papa Francisco dá sinais de melhora, mas prognóstico ainda é reservado Segundo novo boletim do Vaticano, emitido na tarde deste domingo (2), Papa Francisco está estável ND Mais|Do R7 02/03/2025 - 22h26 (Atualizado em 02/03/2025 - 22h26 ) twitter

As condições de saúde do papa Francisco, de 88 anos, seguem estáveis, conforme o mais recente boletim médico divulgado na tarde deste domingo (2). O pontífice está hospitalizado para tratar um surto de bronquite que se tornou pneumonia.

