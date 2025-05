Papa Francisco deixou todas as suas economias para prisioneiros romanos, diz bispo Papa Francisco visitou a prisão romana Regina Coeli dias antes de morrer, na quinta-feira santa para cristãos, dia 17 de abril ND Mais|Do R7 01/05/2025 - 22h40 (Atualizado em 01/05/2025 - 22h40 ) twitter

O papa Francisco doou todas as suas economias, um montante de €200 mil, cerca de R$ 1,2 milhão de reais, para prisioneiros romanos antes de morrer. A informação foi divida por Dom Benoni Ambarus, bispo auxiliar de Roma e diretor do Escritório para o Cuidado Pastoral Prisional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre a generosidade do papa Francisco.

