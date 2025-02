Papa Francisco divulga carta escrita pela 1ª vez após internação; veja o que ele disse

Papa Francisco divulga carta escrita pela 1ª vez após internação; veja o que ele disse Em mensagem escrita, Papa Francisco agradeceu aos médicos, à equipe de saúde e o público pelas mensagens de carinho ND Mais|Do R7 23/02/2025 - 14h26 (Atualizado em 23/02/2025 - 14h26 ) twitter

Pelo segundo domingo consecutivo, devido à hospitalização causada por uma pneumonia bilateral, o Papa Francisco não pôde conduzir a tradicional benção dominical, conhecida como a oração do Angelus, mas uma mensagem escrita por ele foi lida ao público. Nela, o pontífice, que continua em estado crítico de saúde, afirmou que segue o tratamento “com confiança”. “Por minha parte, continuo minha hospitalização com confiança (…) seguindo os tratamentos necessários; e o descanso também faz parte da terapia!”, escreveu.

Para mais detalhes sobre a saúde do Papa Francisco e sua mensagem, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

