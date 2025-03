Papa Francisco está estável e sem novos episódios de broncoespasmo, diz Vaticano Vaticano divulgou nova atualização do quadro de saúde de papa Francisco; pontífice segue sob acompanhamento médico ND Mais|Do R7 01/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 01/03/2025 - 21h06 ) twitter

A Santa Sé divulgou na tarde deste sábado (1), uma nova atualização sobre o estado de saúde do Papa Francisco, de 88 anos. Segundo comunicado, o pontífice está com o quadro estável, sem novos episódios de broncoespasmo, mas segue sob monitoramento.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e ficar por dentro de todas as atualizações sobre a saúde do Papa Francisco!

