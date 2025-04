Papa Francisco: relembre o dia que o líder católico rezou pelo fim da pandemia em cidade vazia A Páscoa de 2020 ocorreu durante umas das semanas mais críticas da pandemia de Covid-19 na Itália, fazendo que o pontífice a realizasse... ND Mais|Do R7 21/04/2025 - 23h45 (Atualizado em 21/04/2025 - 23h45 ) twitter

A pandemia de Covid-19 representou um dos maiores desafios globais da história moderna. Como líder de mais de 1,3 bilhão de católicos ao redor do mundo, o Papa Francisco também teve que navegar pelas complexas questões de saúde pública e políticas de quarentena. Um dos momentos mais marcantes do papa durante a pandemia foi quando ele realizou uma bênção pública de uma cidade vazia, devido às restrições da quarentena, em uma cena que emocionou o mundo inteiro.

Para saber mais sobre esse momento histórico e a mensagem de esperança do Papa Francisco, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

