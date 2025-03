Papa Francisco tem melhora no quadro e não apresenta mais risco de morte, dizem médicos Médicos do Vaticano afirmam que, apesar da estabilidade, o pontífice de 88 anos seguirá em cuidados hospitalares por mais alguns dias... ND Mais|Do R7 11/03/2025 - 05h05 (Atualizado em 11/03/2025 - 05h05 ) twitter

Os médicos disseram nesta segunda-feira (10) que o Papa Francisco não corre mais risco iminente de morte em decorrência da pneumonia que o mantém hospitalizado há quase um mês, mas decidiram mantê-lo internado por mais alguns dias para receber tratamento.

