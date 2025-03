Papa Francisco tem noite tranquila e segue em recuperação, diz Vaticano A informação foi divulgada na manhã deste domingo (9) pela Sala de Imprensa do Vaticano, que destacou uma melhora do Papa Francisco... ND Mais|Do R7 09/03/2025 - 14h25 (Atualizado em 09/03/2025 - 14h25 ) twitter

O Papa Francisco teve mais uma noite tranquila e segue em recuperação no Policlínico Gemelli, em Roma. A informação foi divulgada na manhã deste domingo (9) pela Sala de Imprensa do Vaticano, que destacou uma melhora gradual no estado de saúde do Pontífice, embora o prognóstico ainda seja reservado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a recuperação do Papa Francisco!

