Papa Leão XIV surpreende professora de SC com presente: 'Extremamente feliz' Professora e pesquisadora, Rossaly Beatriz Chioquetta Lorenset, recebeu um presente do Papa Leão XIV; terço, que traz o brasão do Sumo...

A professora e pesquisadora Rossaly Beatriz Chioquetta Lorenset, que atua em instituições de ensino em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina, recebeu um presente especial diretamente do Vaticano. Ela foi agraciada com um terço contendo o brasão do Papa Leão XIV, como forma de reconhecimento por sua obra enviada ao pontífice.

