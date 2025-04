Papa mulher, trans ou intersexo: as teorias do filme ‘Conclave’ com a morte do papa Filme “Conclave” mostra como a escolha do novo papa ocorre e teoriza sobre o futuro da Igreja Católica; escolha do novo pontífice gera... ND Mais|Do R7 22/04/2025 - 01h05 (Atualizado em 22/04/2025 - 01h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O mundo recebeu com pesar a notícia da morte do Papa Francisco nesta segunda-feira (21), aos 88 anos. Agora, os preparatórios para um novo conclave tomam conta do Vaticano e teorias sobre quem será o novo pontífice e se ele terá um viés mais conservador ou progressista. Em abril de 2024, o próprio Francisco havia surpreendido ao declarar que “tudo estava pronto” para seu sepultamento, incluindo mudanças nos rituais fúnebres papais que determinam a não exposição do corpo fora do caixão.

Para saber mais sobre as teorias que cercam a escolha do novo papa e como o filme ‘Conclave’ se relaciona com a realidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Papa Francisco e o amor pelo futebol: o time do coração do líder religioso

Luto no país: líderes mundiais e instituições lamentam a morte do Papa Francisco

Papa Francisco: relembre o dia que o líder católico rezou pelo fim da pandemia em cidade vazia