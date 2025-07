Para atrair comerciantes, Florianópolis aposta em IPTU grátis no Centro Histórico Prefeitura anuncia isenção para lojas de até 180 m² na ala leste do Centro Histórico a partir de 2026; objetivo é atrair comércios... ND Mais|Do R7 29/07/2025 - 07h57 (Atualizado em 29/07/2025 - 07h57 ) twitter

ND Mais

Buscando estimular o uso de imóveis na ala leste do Centro Histórico de Florianópolis, a Prefeitura Municipal irá conceder isenção no IPTU para estabelecimentos comerciais de até 180 m² por três anos, a partir de 2026. O decreto foi anunciado e assinado no sábado (26).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra como essa iniciativa pode transformar o comércio na região!

