Para dar apoio a empresários, Governo de SC prepara abertura de escritórios na China e nos EUA Unidades passam a operar ainda em 2025, com representantes já definidos pelo governador Jorginho Mello (PL) ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 06h57 (Atualizado em 14/08/2025 - 06h57 )

Roberto Zacarias/SECOM

O Estado de Santa Catarina passa a contar, ainda em 2025, com representantes oficiais nos Estados Unidos e na China para dar suporte a empresários catarinenses. A decisão foi tomada pelo governador, Jorginho Mello (PL), após viagens recentes a ambos os países. A iniciativa é parte da estratégia de desenvolvimento estadual e está atrelada à InvestSC.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

