Para dar apoio a empresários, Governo de SC prepara abertura de escritórios na China e nos EUA
Unidades passam a operar ainda em 2025, com representantes já definidos pelo governador Jorginho Mello (PL)
O Estado de Santa Catarina passa a contar, ainda em 2025, com representantes oficiais nos Estados Unidos e na China para dar suporte a empresários catarinenses. A decisão foi tomada pelo governador, Jorginho Mello (PL), após viagens recentes a ambos os países. A iniciativa é parte da estratégia de desenvolvimento estadual e está atrelada à InvestSC.
O Estado de Santa Catarina passa a contar, ainda em 2025, com representantes oficiais nos Estados Unidos e na China para dar suporte a empresários catarinenses. A decisão foi tomada pelo governador, Jorginho Mello (PL), após viagens recentes a ambos os países. A iniciativa é parte da estratégia de desenvolvimento estadual e está atrelada à InvestSC.
Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: