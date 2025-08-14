Logo R7.com
Para dar apoio a empresários, Governo de SC prepara abertura de escritórios na China e nos EUA

Unidades passam a operar ainda em 2025, com representantes já definidos pelo governador Jorginho Mello (PL)

O Estado de Santa Catarina passa a contar, ainda em 2025, com representantes oficiais nos Estados Unidos e na China para dar suporte a empresários catarinenses. A decisão foi tomada pelo governador, Jorginho Mello (PL), após viagens recentes a ambos os países. A iniciativa é parte da estratégia de desenvolvimento estadual e está atrelada à InvestSC.

