Para encostar no G-4: onde assistir ao vivo Athletic x Criciúma pela Série B

O Tigre quer se aproximar do G-4 e tem compromisso fora de casa contra o Athletic, em Minas Gerais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O Athletic enfrenta o Criciúma nesta segunda-feira (18), às 21h (de Brasília), no estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei (MG). O jogo é válido pela 22ª rodada da Série B e será transmitido pelo Disney+ e ESPN.

