Para onde vai o esgoto do Sul de Florianópolis? Destino vira impasse para estação de tratamento Mesmo com estrutura da ETE quase pronta, Casan ainda não sabe onde lançar o esgoto em uma das regiões que mais cresce em Florianópolis...

O Sul da Ilha tem uma Estação de Tratamento de Esgoto praticamente pronta, com estrutura erguida, parte da rede subterrânea instalada e centenas de milhões de reais já investidos. O que não tem é uma resposta para a pergunta mais básica: para onde vai o esgoto. O impasse, que antes girava em torno de licenças e embargos judiciais, agora se concentra no destino final do efluente.

Para entender todos os detalhes dessa situação crítica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

