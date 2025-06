Para os amantes de queijo: maior festival do Brasil será em SC com entrada gratuita Festival Brasileiro do Queijo reunirá 40 queijarias e terá concurso de melhores queijos artesanais no Parque Vila Germânica, em Blumenau... ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 19h37 (Atualizado em 05/06/2025 - 19h37 ) twitter

Blumenau se prepara para receber o Festival Brasileiro do Queijo 2025 pelo terceiro ano consecutivo. O evento reunirá mais de 40 queijarias e cerca de 30 estandes no Parque Vila Germânica, entre 10 e 13 de julho.

Não perca a chance de saborear os melhores queijos do Brasil! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

