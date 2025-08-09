Logo R7.com
Para poucos: prédio de luxo ‘colado’ no mar terá só 3 andares na cidade dos arranha-céus em SC

Surpreendentemente ‘baixo’ e longe da área mais badalada de Balneário Camboriú, novo prédio de luxo impressiona pela exclusividade

ND Mais|Do R7

O bairro Estaleirinho, conhecido por integrar a região das praias agrestes de Balneário Camboriú, ganhará um empreendimento de peso: um antigo hotel dará lugar a um edifício luxuoso de apenas três pavimentos, feito a partir de um investimento de R$ 74,8 milhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes desse projeto exclusivo!

