Paradigma CineArte exibe o 8 ½ Festa do Cinema Italiano de 26 de junho a 2 de julho O festival conta com uma programação especial e cópias restauradas de filmes de Federico Fellini, em homenagem ao centenário de Marcello... ND Mais|Do R7 26/06/2025 - 04h35 (Atualizado em 26/06/2025 - 04h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Em 2025, o 8 ½ Festa do Cinema Italiano comemora sua 12ª edição no Brasil com uma programação especial, incluindo cópias restauradas de clássicos de Federico Fellini. Florianópolis recebe o festival de cinema italiano entre os dias 26 de junho e 2 de julho, com exibições no Paradigma CineArte.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes do festival!

Leia Mais em ND Mais:

Produtos vencidos e manipulação irregular: operação apreende 623 kg de carne imprópria em SC

Denúncia leva polícia a desmanche de veículos em autopeças de SC

Balonismo de Praia Grande vive luto, incertezas e mais de 60% de cancelamentos após tragédia