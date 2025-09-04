Paraíso natural com belas praias em SC abre processo seletivo na área da saúde; veja as vagas
Processo seletivo em famosa cidade de SC está com inscrições abertas até do dia 28 de setembro; candidatos precisam residir no município...
A cidade de Garopaba, no Litoral Sul de Santa Catarina, abriu um processo seletivo para a área da saúde nesta quarta-feira (3). Ao todo, são sete vagas disponíveis para agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.
