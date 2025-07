Paraíso turístico de SC tem apenas 16% de cobertura de esgoto e acende alerta Moradores de Governador Celso Ramos cobram ações para solucionar problema de esgoto; prefeitura avalia repassar a administração do... ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 02/07/2025 - 18h57 ) twitter

Com mais de 40 praias cercadas por montanhas cobertas por Mata Atlântica, Governador Celso Ramos, na região metropolitana de Florianópolis, oferece opções para todos os gostos. Há desde áreas isoladas, que proporcionam aos visitantes um contato íntimo com a natureza, até loteamentos com estrutura completa para quem busca comodidade ao lado da praia.

Saiba mais sobre a situação preocupante do saneamento em Governador Celso Ramos e as ações necessárias para preservar esse paraíso turístico no nosso parceiro ND Mais.

