Paraná se destaca com 99% de cobertura de esgoto, enquanto Santa Catarina busca melhorias Enquanto Santa Catarina sofre com deficiências históricas no saneamento básico, o estado acima apresenta indicadores impressionantes...

26/06/2024

