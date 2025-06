Parceria garante crédito de até R$ 15 milhões para hospitais filantrópicos de SC Parceria para investimentos em hospitais filantrópicos do estado foi assinada nesta semana, em Blumenau ND Mais|Do R7 26/06/2025 - 23h15 (Atualizado em 26/06/2025 - 23h15 ) twitter

Uma nova parceria firmada nesta semana promete reforçar os serviços dos hospitais filantrópicos de Santa Catarina e ampliar a capacidade de investimento dessas instituições que prestam atendimento essencial à população por meio do SUS (Sistema Único de Saúde). A assinatura do acordo ocorreu durante o Jantar Comemorativo do Troféu Empreendedor Willy Sievert 2025, realizado em Blumenau.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como essa iniciativa pode impactar a saúde pública em Santa Catarina!

