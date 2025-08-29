Logo R7.com
Paredão Alvinegro: goleiro do Figueirense faz a diferença na reta final da Série C

Igo Gabriel se destaca na campanha do Figueirense e já fala até em renovar o contrato

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O fato do Figueirense ainda estar com chance de se classificar para o quadrangular final da Série C do Brasileiro passa obrigatoriamente pela fase e pelas defesas difíceis que o goleiro Igo Gabriel tem feito.

