Parlamentares negociam participação na CPMI do INSS; Izalci diz ser membro

Às vésperas da leitura do requerimento de abertura da CPMI do INSS, os parlamentares negociam com os blocos a participação na comissão. Com exclusividade ao ND Mais, o senador Izalci Lucas (PL-DF) afirmou que já garantiu o seu assento com o Bloco Parlamentar Vanguarda, do qual o PL (Partido Liberal) faz parte. “Eu, particularmente, já acertei para ser indicado como titular lá na CPMI. Acredito que vai sair depois do recesso, porque tem esse prazo de indicação. Mas acho que está de bom tamanho, depois do recesso iniciarmos a CPMI do INSS”, comentou Izalci na quarta-feira (11).

