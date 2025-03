Parque Belvedere: novo espaço para lazer e esporte será inaugurado em Chapecó Parque Belvedere contará com pista de caminhada e lagos; inauguração acontece no sábado (15) ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 19h46 (Atualizado em 12/03/2025 - 19h46 ) twitter

O município de Chapecó, Oeste de Santa Catarina, contará com um novo parque para lazer e atividades esportivas. O parque Belvedere, que leva o nome Colina Verde – Luciane Dariva Muraro será inaugurado no próximo sábado (15) no bairro Belvedere.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre este novo espaço!

