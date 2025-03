Parque Diamante promove evento para entidades do terceiro setor; confira a programação completa Evento gratuito ocorre nos dias 18 e 19 e discute captação de recursos e incentivos fiscais no Sul do estado ND Mais|Do R7 16/03/2025 - 12h45 (Atualizado em 16/03/2025 - 12h45 ) twitter

O Parque Diamante +Energia, de Capivari de Baixo, no Sul de Santa Catarina, promove nos dias 18 e 19 de março, em parceria com o IGAM (Instituto Genésio A. Mendes), o “1º Terceiro Setor em Ação”. O evento será gratuito e ocorrerá no parque da cidade, com o propósito de incentivar e impulsionar a transformação social, em todo o Sul do estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes do evento!

